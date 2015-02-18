Власти Петербурга усилят рейды в ответ на "теневые" выступления уличных музыкантов

Власти зафиксировали снижение числа официальных заявок.

Власти Санкт-Петербурга планируют усилить проверки уличных выступлений музыкантов в 2026 году. Как заявил на заседании Законодательного собрания председатель комитета по культуре Фёдор Болтин, это связано с ростом числа "теневых" концертов, которые артисты организуют самостоятельно через сообщества в соцсетях, минуя официальное согласование.

По словам Болтина, с 2023 года, когда был отрегулирован механизм подачи заявок, число жалоб от жителей значительно снизилось. Однако в 2025 году количество официальных заявок упало по сравнению с прошлогодними двумя тысячами.

Активно начали создаваться теневые сообщества в соцсетях, которые согласовывают те точки, которых нет в перечне, между собой. Для нас это имиджевая потеря. Фёдор Болтин, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга

Согласно действующим правилам, музыканты должны заранее подавать в комитет перечень песен для согласования. Выступления рядом с социальными и религиозными объектами проходят без звукоусиления, на других точках разрешена аппаратура средней мощности. Рассмотрение "тихой" заявки занимает до 3 дней, "громкой" — до 5 дней. Артисты даже ставят таймеры, чтобы ровно в полночь занять нужную точку в онлайн-системе.

Если вблизи находятся соцобъекты, религиозные здания, то там нельзя использовать звукоусилители, на других можно использовать аппаратуру средней мощности. Все музыкальные произведения должны соотноситься с требованиями федерального законодательства. Фёдор Болтин, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга

В 2026 году проверки, особенно в центре города, будут усилены совместно с районными администрациями для выявления несогласованных выступлений. Нарушителям грозят штрафы по КоАП РФ. Как отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, закон защищает интересы жителей, но и учитывает, что уличные музыканты являются частью атмосферы города, которую ценят гости.

Фото: pxhere