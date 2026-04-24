Стало известно, когда в Петербурге пройдет "Ночь музеев"

В Петербурге с 16 на 17 мая пройдет "Ночь музеев", в которой поучаствуют свыше 140 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. В этом году тема звучит так: "Ночи музеев" – "Родное", передает 24 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Впервые в мероприятии будут задействованы Зоологический музей, Смольный собор, Музей Гребного клуба, Мозаичная мастерская Академии художеств, Форт "Риф" и Музей Университета путей сообщения. Некоторые учреждения выбрали формат работы в вечернее время – с 18:00 до 23:00, другие ждут гостей всю ночь – с 18:00 до 06:00.

В Год петербургской культуры музеи предлагают поразмышлять, почему что-то родное может быть как уникальным для одного, так и общим для многих. Где-то решили рассказать о важных страницах истории Северной столицы и людях, которые трудились над созданием ее облика.

Фото: Piter.TV