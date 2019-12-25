Депутат рассказал о деталях отъезда Наоко за границу спустя серию арестов

Романов заявил об обращении матери певицы за поддержкой и резкой смене её позиции.

Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал уезд вокалистки группы "Стоптайм" Дианы Логиновой, известной как Наоко. По его словам, мать артистки ранее просила содействия в предотвращении уголовного преследования, о чём сообщает РБК.

Романов заявил, что женщина пришла к нему с просьбой о поддержке, заверив, что дочь и остальные участники коллектива готовы признать ошибку, извиниться и выступить перед военнослужащими, проходящими лечение в госпиталях. Он отметил, что договорённость предполагала готовность музыкантов сотрудничать и публично исправить ситуацию.

По утверждению депутата, после освобождения девушка и её мать отказались от прежних обещаний и вылетели в Ереван. Он добавил, что Наоко может добиться популярности за границей, однако "дверь домой" для неё, по его словам, будет закрыта.

Романов также заявил, что семья Наоко "встала в один ряд" с теми, кого он назвал "беглыми противниками страны", упомянув людей, внесённых в реестр иностранных агентов и в списки экстремистов. Он подчеркнул, что считает решение матери разрушившим карьеру певицы.

Другие музыканты коллектива, по словам депутата, остаются в России, и им доступны предложения для участия в патриотических концертах.

Ранее сообщалось, что уличную петербургскую певицу Наоко подозревают в дискредитации армии РФ.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга