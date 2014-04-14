Уличную петербургскую певицу Наоко подозревают в дискредитации армии РФ

Ранее её уже дважды арестовывали на 13 суток.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой (Наоко, вокалистка группы "Стоптайм"). Как сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, однако материалы еще не приняты к производству.

Это уже третье административное дело в отношении Логиновой за последний месяц. Ранее певицу дважды подвергали административному аресту на 13 суток — сначала за организацию несанкционированного концерта у метро "Площадь Восстания" 11 октября, где собралось около 70 человек, затем за мелкое хулиганство из-за нецензурных выражений в исполняемых песнях.

Кроме того, Ленинский районный суд оштрафовал Логинову на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ за исполнение песен иноагентов. Двое музыкантов из ее группы также получили административные аресты на 12 и 13 суток за участие в несанкционированном выступлении. Все решения по предыдущим делам уже вступили в законную силу.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга