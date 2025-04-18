Суд отправил под домашний арест водителя, сбившую насмерть 6-летнюю девочку на Ириновском проспекте

Обвиняемая утверждает, что не помнит момента ДТП: "Всё как в тумане".

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 июня 2026 года 20-летней Милене К., обвиняемой в совершении ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка, а её семилетняя сестра была госпитализирована. По версии следствия, девушка проехала перекрёсток на красный свет и сбила детей на регулируемом пешеходном переходе, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Трагедия произошла 3 апреля около 15:38 у дома № 43 по Ириновскому проспекту. По данным следствия, девушка, управляя автомобилем Exeed LX, возобновила движение на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые передвигались на самокатах и переходили дорогу на зелёный свет. Шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, её семилетняя сестра госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

На судебном заседании водитель, как передаёт 78.ru, заявила, что не помнит момент ДТП:

Я стояла, увидела зелёный свет, поэтому машинально поехала вперёд. Я начинаю ехать по перекрёстку, поворачиваю голову направо, там едет машина, но не очень быстро. Чтобы не врезаться, я начала двигаться дальше, я посмотрела направо, а дальше всё как в тумане.

При этом мама сбитых девочек ранее заявляла, что машина двигалась очень быстро. Обвиняемая получила водительские права только в декабре 2025 года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. На вопрос суда о позиции по обвинению девушка отказалась от выражения своего мнения. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Расследование продолжается.

Фото: Объединённая пресс-службе судов Петербурга