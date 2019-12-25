В Петербурге на 106-м году жизни скончался ветеран войны Александр Иофа

Александр Иофа участвовал в восстановлении электростанции в Армавире и 40 лет руководил лабораторией в оборонном НИИ.

В Петербурге на 106-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Леонидович Иофа. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что город понёс утрату. Градоначальник назвал ветерана примером верности Родине и высокого профессионализма.

Александр Иофа учился в Ленинградском политехническом институте, а в 1941 году его перевели в Военную академию связи имени Будённого. Он участвовал в восстановлении разрушенной электростанции в Армавире. После войны многие десятилетия посвятил оборонному предприятию ЦНИИ "Морфизприбор", где основал лабораторию цифровой вычислительной техники и бессменно руководил ею на протяжении 40 лет.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Полина Громова скончалась на 105-м году жизни в Петербурге.

