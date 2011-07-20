Ветеран Великой Отечественной войны Полина Громова скончалась на 105-м году жизни в Петербурге

Полина Дмитриевна была зенитчицей и активной участницей исторических событий, прошла через тяжелейшие испытания.

На 105-м году жизни ушла из жизни Полина Дмитриевна Громова — ветеран Великой Отечественной войны и участница прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

В своем обращении он отметил, что гордится знакомством с этой удивительной женщиной. Александр Бельский подчеркнул, что Полина Дмитриевна была зенитчицей и активной участницей исторических событий, прошла через тяжелейшие испытания, но сумела сохранить внутреннюю доброту, мудрость и свет.

Уход Полины Дмитриевны стал огромной утратой для города и всех, кто знал эту светлую женщину.

