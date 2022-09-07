Умер режиссёр и худрук центра ВГИКа Олег Шухер

Ему было 73 года, артист скончался в реанимации после остановки сердца.

Режиссёр, художественный руководитель центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер скончался в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.

По словам собеседника агентства, накануне режиссёра госпитализировали, в больнице ему сделали прямой массаж сердца и поместили в реанимацию, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца.

Олег Шухер — выпускник режиссёрского факультета ВГИКа, мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Много лет преподавал в институте, руководил центром творческой и методической работы. В его фильмографии — картины "Я — русский солдат", "Упасть вверх", "Времена не выбирают". Информация о прощании и месте похорон пока не уточняется.

