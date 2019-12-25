На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища

Глава РФ рассказал о программах подготовки профессиональных кадров в ДФО.

На Дальнем Востоке в 2025 году откроются филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме сделал глава государства Владимир Путин. Он пояснил, что регионы ДФО предлагают собственные инициативы по развитии на территории профессиональных карьер. В частности, при поддержке Агентства стратегических инициатив в Сахалинской области начинается пилотный проект по бесплатному дополнительному образованию и профессиональной ориентации ради того,чтобы люди получили возможность открыть свое дело.

Для подготовки работников культуры и искусства в 2025 году на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища. Прошу правительство также оказать здесь все необходимое содействие. Владимир Путин, президент РФ

Также лидер страны напомнил участникам мероприятия о программе подготовки нового поколения дальневосточных управленческих кадров. В этом проекте упор делается на воспитание специалистов, а также на совмещении образовательных программ и стажировок в органах государственной власти.

Путин заявил, что качество жизни людей в Европе бросается в топку "санкционной печи".

Фото и видео: Восточный экономический форум