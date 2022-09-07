Глава РФ обвинил США в попытке сохранить свою диктатуру в мире.

Российский президент Владимир Путин заявил, что качество жизни людей в Европе бросается в топку "санкционной печи". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Политик напомнил, что социально-экономическая стабильность населения региона руководством коллективного Запада приносится в жертву ради сохранения Вашингтоном мировой диктатуры.

Бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов.

Фото и видео: Восточный экономический форум