Российский президент Владимир Путин заявил, что качество жизни людей в Европе бросается в топку "санкционной печи". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Политик напомнил, что социально-экономическая стабильность населения региона руководством коллективного Запада приносится в жертву ради сохранения Вашингтоном мировой диктатуры.
Бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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