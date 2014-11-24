Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Глава США не стал заранее раскрывать детали обращения, которое запланировано на 14 июля.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления Вашингтон может сделать в связи с Россией в понедельник, 14 июля. Местные журналисты задали главе государства о том, стоит ли ожидать от Белого дома объявления о введении новых ограничениях и запретах в адрес Москвы. Ранее иностранный политик анонсировал "сюрприз".

Мы увидим то, что увидим. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз",когда комментировал телеканалу NBC News будущие действия своей администрации в отношении Москвы. Политик из США отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях будет полностью зависеть от его собственного решения. Дональд Трамп добавил, что "очень пристально" изучает документ, который является "опционным".

Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости