Минск и Санкт-Петербург закрепили план взаимодействия на пять лет

Подписанная дорожная карта включает свыше 50 инициатив в ключевых отраслях — от цифровизации до медицины.

Минск и Санкт-Петербург утвердили пятилетний план сотрудничества, охватывающий десять приоритетных сфер. Об этом сообщили в эфире программы "Столичные подробности" телеканала СТВ. Документ подписан в ходе рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В состав дорожной карты включено более пятидесяти инициатив. Среди них — совместные проекты в области промышленности, здравоохранения, образования, туризма, а также культуры.

Наши онкологические центры педиатрии уже между собой подписали соответствующие соглашения. Мы будем всячески содействовать, чтобы общались друг с другом, приезжали на стажировку на 5 лет. У нас план работы есть. Естественно, он будет корректироваться в зависимости от той или иной ситуации. Где-то мы будем опережать события. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Также предусмотрены мероприятия по обмену передовыми разработками в цифровой сфере и энергетике, организации стажировок, образовательных обменов и реализации молодежных программ.

Ранее Минский завод показал Беглову электробусы, подготовленные к работе на маршрутах.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов