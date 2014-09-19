VR-проекты и экскурсии: Алла Манилова рассказала о Днях Русского музея в Минске

Иммерсивную мастерскую Марка Шагала увидели жители Минска. Проект создали по архивным фотографиям, перепискам и документам специалисты Русского музея. Праздник прошел в столице Республики Беларусь с 8 по 10 апреля. Подробностями поделилась директор музея Алла Манилова. Новость появилась на официальной странице учреждения во "Вконтакте".

Мировой шедевр Марка Шагала "Прогулка" впервые оказался на родине художника. Увидеть его в Национальном художественном музее Республики получится до 6 июля. На VR-выставке посетители могут рассмотреть архивные газеты, книги, керамику и даже услышать голоса Марка Шагала и писательницы Беллы Розенфельд, которые воссоздал искусственный интеллект.

Дни Русского музея впервые прошли в таком масштабном формате. Научные сотрудники подготовили программу на любой "вкус и цвет". Посетители познакомились с выставками, экскурсиями и мастер-классами. Кроме того, интерес событие представило и для реставраторов Минска. Для них провели семинары и образовательные программы.

Фото и видео: Вконтакте / Русский музей