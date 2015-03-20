Стало известно, как поживает львинохвостый макак Леонс из Ленинградского зоопарка в Минске

Переезд был организован для создания пары: жених уже познакомился с самкой Йоко и живет с ней в одном вольере.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали 10 марта, как дела у львинохвостого макака Леонса. Он уехал из Петербурга в Минск в декабре прошлого года, напомнили в учреждении.

Переезд был организован для создания пары: жених уже познакомился с самкой Йоко и живет с ней в одном вольере. Родился Леонс в 2020 году.

Именно вы, наши подписчики, выбрали ему имя и все эти годы наблюдали, как он растет, крепнет и превращается во взрослого, сильного и уверенного в себе макака. Не хотим никого оставлять в неведении, когда у любимого многими примата начался новый этап жизни. Мы всегда стараемся следить за судьбой животных, которые переезжают в другие зоопарки, и очень рады, что у Леонса все складывается хорошо. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Минского зоопарка