Сегодня, 16:41
Альпаки Сушка и Гренка переехали в новый вольер в Ленинградском зоопарке

Длительное время Гренка и Сушка только осваивались на новом месте и выходили туда на недолгие прогулки.

В Ленинградском зоопарке альпаки Сушка и Гренка переехали в более просторный вольер. Об этом рассказали в учреждении 3 марта. 

Длительное время Гренка и Сушка только осваивались на новом месте и выходили туда на недолгие прогулки. Теперь они будут постоянно радовать здесь гостей своими играми. 

Увидеть альпак Сушку и Гренку можно в вольере рядом с большим шатром напротив Круга катания. Обязательно приходите в гости!

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: зоопарк объявил конкурс на имя детеныша белорукого гиббона. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

