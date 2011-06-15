Альпаки Сушка и Гренка переехали в новый вольер в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке альпаки Сушка и Гренка переехали в более просторный вольер. Об этом рассказали в учреждении 3 марта.
Длительное время Гренка и Сушка только осваивались на новом месте и выходили туда на недолгие прогулки. Теперь они будут постоянно радовать здесь гостей своими играми.
Увидеть альпак Сушку и Гренку можно в вольере рядом с большим шатром напротив Круга катания. Обязательно приходите в гости!
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
