Альпаки Сушка и Гренка переехали в новый вольер в Ленинградском зоопарке

Длительное время Гренка и Сушка только осваивались на новом месте и выходили туда на недолгие прогулки.

В Ленинградском зоопарке альпаки Сушка и Гренка переехали в более просторный вольер. Об этом рассказали в учреждении 3 марта.

Длительное время Гренка и Сушка только осваивались на новом месте и выходили туда на недолгие прогулки. Теперь они будут постоянно радовать здесь гостей своими играми.

Увидеть альпак Сушку и Гренку можно в вольере рядом с большим шатром напротив Круга катания. Обязательно приходите в гости! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее на Piter.TV: зоопарк объявил конкурс на имя детеныша белорукого гиббона.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка