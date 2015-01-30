Минский завод показал Беглову электробусы, подготовленные к работе на маршрутах

Делегация из Северной столицы ознакомилась с моделями техники, поставка которых запланирована на осень.

В рамках официального визита делегации из Санкт-Петербурга в Республику Беларусь представители городской администрации, во главе с губернатором Александром Бегловым, посетили Минский автомобильный завод. Во время экскурсии им продемонстрировали электрические автобусы модели "МАЗ 303Е23", приобретённые для нужд Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

По информации от представителей белорусского предприятия, первые поставленные электробусы могут выйти на городские маршруты уже в октябре 2025 года. В настоящий момент транспортные операторы Санкт-Петербурга проводят испытания данных моделей. Закупка техники была осуществлена на сумму, превышающую три миллиарда рублей.

Генеральный директор открытого акционерного общества "Минский автомобильный завод" Валерий Иванкович подчеркнул, что часть техники адаптирована специально под эксплуатационные условия Северной столицы. Речь идёт о низкопольных электробусах и сочленённых автобусах повышенной вместимости.

Кроме пассажирского транспорта делегации также представили специализированную технику, включая электрический и газомоторный мусоровозы, коммунальные уборочные машины и образцы с управляемыми осями.

Александр Беглов отметил значимость производственного сотрудничества с белорусскими коллегами: "Тридцать процентов комплектующих и других элементов произведены в Петербурге. Это существенный вклад в экономику нашего города".

Ранее Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.

Фото: Пресс-служба МАЗ