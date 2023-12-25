Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине

Инициатива направлена на исключение претензий к качеству оборудования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым выступил с предложением организовать сервисное обслуживание поставляемой в город техники непосредственно в республике. Об этом сообщает информагентство "БелТА".

Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован – оппозиционные так называемые СМИ, – не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники. Александр Лукашенко

Президент акцентировал, что машиностроение составляет основу промышленного потенциала страны. Беларусь готова взять на себя гарантийные обязательства по обслуживанию пассажирского транспорта, поставляемого в северную столицу России. Отдельно упомянута новая модель коммунальной техники для уборки улиц, которая ещё не задействована в Петербурге.

Ранее Лукашенко назвал Санкт-Петербург ключевым партнером Беларуси.

Фото: Telegram / Пул Первого