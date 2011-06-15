Лукашенко назвал Санкт-Петербург ключевым партнером Беларуси

Белорусский президент подчеркнул особое значение сотрудничества с северной столицей России, акцентировав внимание на духовной и исторической связи.

В Минске состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с официальной делегацией Санкт-Петербурга, возглавляемой губернатором Александром Бегловым. В рамках переговоров глава белорусского государства отметил приоритетный характер взаимодействия с северной столицей России, подчеркнув его историческую, духовную и идейную основу.

Я высоко ценю устойчивые и тёплые отношения между Беларусью и Санкт-Петербургом Александр Лукашенко

По словам президента, текущее сотрудничество затрагивает различные отрасли, включая поставки пассажирской и коммунальной техники, пожарных машин, а также лифтового оборудования. Лукашенко выразил заинтересованность в создании сборочных производств и сервисных центров на территории Петербурга. Об этом сообщает Белта.

Белорусская техника, в том числе специально разработанная коммунальная модель для условий Петербурга, в ближайшее время будет направлена для опытной эксплуатации. При этом белорусская сторона готова обеспечить надлежащее техническое сопровождение.

Президент также подтвердил, что Беларусь готова расширить поставки продовольственных товаров и создать логистическую инфраструктуру в Петербурге. Он подчеркнул, что основными поставщиками выступают государственные предприятия, не стремящиеся к ценовому демпингу, а продукция отличается высоким качеством.

Официальный визит делегации Петербурга приурочен к 25-летию установления побратимских связей между Минском и Санкт-Петербургом. В 2024 году объём товарооборота между сторонами составил $2,46 млрд (рост на 10,5% к предыдущему году), при этом экспорт достиг $1,66 млрд, а импорт — $793,2 млн. За январь–май 2025 года также зафиксирован положительный тренд.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко подарили две козы с завода.

Фото: Telegram / Пул Первого