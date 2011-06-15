В Минске прошла встреча Лукашенко и Беглова

Глава Петербурга подробно остановился на реализации масштабных совместных проектов в политических, экономических, образовательных и культурных областях, акцентировав внимание на молодежных программах и региональных инициативах.

Сегодня, 14 июля, состоялась официальная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Минске. Данный визит приурочен к значимому событию — 25-летию побратимских связей между Санкт-Петербургом, Минском и Могилевской областью, пишет "Петербургский дневник".

Обсуждая перспективы дальнейшего сотрудничества, Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимоотношения с Санкт-Петербургом имеют исключительную ценность для Белоруссии. Президент также вспомнил вклад ленинградцев в послевоенное восстановление республики и подчеркнул, что идеологическое единство и душевная близость являются основой двустороннего партнерства.

В свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов выразил искреннюю благодарность за теплый прием и поздравил Александра Лукашенко с празднованием Дня Независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля.

Бегловым отдельно отмечено, что партнёрство с белорусскими коллегами осуществляется на основе принципов взаимного уважения, общих традиций и сильной духовной близости, определяемой стратегическим курсом руководителей обеих стран. Глава Петербурга подробно остановился на реализации масштабных совместных проектов в политических, экономических, образовательных и культурных областях, акцентировав внимание на молодежных программах и региональных инициативах.

Напоминая о недавно состоявшемся событии, губернатор указал на успешное открытие нового здания Генконсульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге 3 июля, высоко оценив эффективность совместной работы и поддержку белорусской стороны.

Фото: Правительство Петербурга