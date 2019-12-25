Президент Белоруссии посетил племенной завод по выращиванию этих животных.

Президенту Белоруссии Лукашенко подарили две козы с завода. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Глава республики прибыл в Могилевский район, где посетил племенной завод по выращиванию этих животных. Ему подарили козочек двух пород: альпийская и зааненская. Взамен Лукашенко предложил в шутку подарить овцу, которая у него есть. Он также попробовал продукцию местного предприятия.

Ранее Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война.

Фото: Telegram / Пул Первого