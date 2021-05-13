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Лукашенко: против Белоруссии ведется гибридная война

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По словам главы государства, эта гибридная война ведется уже несколько десятилетий.

Против Белоруссии ведется гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

По словам главы государства, эта гибридная война ведется уже несколько десятилетий. Лукашенко подчеркнул, что в дальнейшем она будет только набирать обороты. При этом президент добавил, что у властей есть способ ответить на гибридную войну. Он отметил, что Белоруссия оснащена боеспособной армией, способной дать самый жесткий ответ на любые агрессивные действия.

Ранее Лукашенко заявил, что народ должен молиться, что Белоруссия не участвует в конфликтах.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, гибридная война, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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