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Лукашенко: народ должен молиться, что Белоруссия не участвует в конфликтах

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По его словам, власть "как-то держится", и народ должен молиться на нее.

Народ Белоруссии должен молиться, что страна не участвует в конфликтах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с новыми руководителями местных органов власти.

По его словам, власть "как-то держится", и народ должен молиться на нее. Глава государства подчеркнул, что как только внутри Белорусии пойдут проблемы, их "усилят" и "подкинут".

Вон вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные шипят, готовы сюда ринуться.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, война, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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