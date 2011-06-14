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Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов

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По его словам, председательство республики в ЕАЭС реализуется в особенный год.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) примет дорожную карту по развитию экономических процессов. Об этом заявил президент Белорусии Александр Лукашенко на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

По его словам, председательство республики в ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития объединения. Лукашенко отметил, что завершается реализация стратегических направлений евразийской экономической интеграции.

В этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предупредил о возможности голода в Белоруссии из-за падежа скота.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, дорожная карта, еаэс, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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