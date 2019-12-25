Согласно расчётам, приведённым в докладе, при приостановке участия Армении в ЕАЭС её ВВП может сократиться на 15,6%, инфляция — увеличиться на 14,9%, а потребление — снизиться на 14,6%.

Возможное прекращение действия договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении может привести к серьёзным экономическим последствиям для страны. Такой сценарий рассмотрен в докладе, подготовленном представителями России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают публикацию документа напоминанием Еревану о необходимости определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом.

Согласно расчётам, приведённым в докладе, при приостановке участия Армении в ЕАЭС её ВВП может сократиться на 15,6%, инфляция — увеличиться на 14,9%, а потребление — снизиться на 14,6%. Эти показатели представляют собой прогноз возможных последствий, а не описание уже произошедших изменений в экономике страны.

Как отмечают авторы "Мейстера", документ появился на фоне дискуссии о перспективах сближения Армении с Евросоюзом. В мае 2026 года лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в республике референдума, который должен определить отношение граждан к европейской интеграции и дальнейшему членству в ЕАЭС. В августе замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что вопрос ожидают обсудить на декабрьской встрече руководителей стран союза.

По мнению авторов Telegram-канала, доклад призван не только обозначить возможные экономические риски, но и напомнить армянским властям о предстоящем обсуждении.

Внемлет ли Ереван предупреждению? Вряд ли. Пашинян в августе говорил, что референдум можно провести лишь после подачи заявки о членстве в ЕС, чего еще нет. А в сентябре вообще обмолвился, что для того парламент и принимал закон о евроинтеграции, чтобы референдум не нужно было проводить. В общем, попытки вилять и оттягивать неизбежное со стороны Пашиняна вполне возможны, а вот шансы на плебисцит до декабря примерно равны нулю. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv