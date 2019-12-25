Эксперты объяснили, почему ОДКБ не исключила Армению из организации

Отношения Еревана с объединением осложнились после того, как правительство Пашиняна стало активнее ориентироваться на западных партнеров.

Армения лишилась права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и возможности занимать руководящие посты в объединении из-за задолженности по финансовым обязательствам. При этом Ереван сохраняет членство в организации. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков подтвердил, что вопрос об исключении страны не рассматривался.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что принятое решение отражает стремление организации дистанцироваться от политики армянского руководства, но при этом не разрывать отношения с самой страной. По их оценке, такой подход позволяет ОДКБ реагировать на действия премьер-министра Никола Пашиняна, не отталкивая армянское общество.

Отношения Еревана с объединением осложнились после того, как правительство Пашиняна стало активнее ориентироваться на западных партнеров. Армянский премьер неоднократно заявлял о фактической заморозке участия страны в работе ОДКБ и отсутствии планов возвращаться к полноценному взаимодействию. Однако формально Армения пока не объявила о выходе из организации.

Авторы "Мейстера" связывают такую позицию с нежеланием армянских властей самостоятельно брать на себя ответственность за окончательный разрыв. По мнению авторов канала, подобный шаг может вызвать недовольство части населения, которая по-прежнему заинтересована в сохранении связей с Россией и военного присутствия российской базы в Гюмри.

Нынешнее решение – как раз такого рода: Ереван символически выпороли, лишив даже теоретической возможности мешать работе союза на голосованиях. При этом сохранив за ним право на защиту при нападении, что показывает армянам – как бы ни были плохи отношения с Пашиняном, союз жив. И если следующие регулярные или внеочередные выборы Никол проиграет, то точка опоры для возрождения отношений останется. Если, конечно, армянский премьер все же не решит пойти ва-банк на разрыв, что может дорого ему стоить. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv