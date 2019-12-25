Посольство РФ сравнило слова губернатора Армении с лексикой нацистов

Дипломаты удивлены словами губернатора Ширакской области.

Российское посольство в Армении выразило недоумение в связи со словами губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких "Иванах" в связи с организацией оппозиционной партией "Сильная Армения" Самвела Карапетяна праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри. В собственном Telegram-канале дипломаты прокомментировали ситуацию. Они заметили, что увидели запись, сделанную на личной странице местного чиновника Д. В. Арушаняна от 17 октября 2026 года. В посте делалось упоминание неких "иванов", "поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны".

Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран. дипломатическое представительство РФ в Армении

Напомним, что губернатор Ширакской области Давид Арушанян через социальные сети говорил о праздничных мероприятиях по случаю "Дня Гюмри". Эти события организовывались представителями движения "Сильная Армения". Чиновник оценил их как очередное политическое представление. Он добавил, что Гюмри - "это не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы - не ваши "Иваны".

Посольство РФ считает, что Дания готовится задерживать корабли с грузами России.

Фото: Telegram / Посольство России в Армении