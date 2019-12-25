Посольство РФ считает, что Дания готовится задерживать корабли с грузами России

Дипломаты не исключают, что европейская страна начнет бороться с "теневым флотом" России своими силами.

Дания одобрительно реагировала на силовые задержания странами-членами Североатлантического военного альянса судов с российскими грузами в водах Балтийского моря. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделились представители нашего посольства в Копенгагене. Дипломаты заметили, что европейское государство не исключает осуществление собственных подобных операций в регионе. В Москве подобное поведение не раз называли современным пиратством.

Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операций. сообщение посольства РФ

Сотрудники дипломатического представительства России отметили, что в целом обстановка на Балтике складывается таким образом, что любая провокация со стороны НАТО и коллективного Запада может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями.

Норвежский политолог назвал арест российского судна частью кампании Запада.

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