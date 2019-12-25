Лидеры стран ОДКБ могут решить вопрос о членстве Армении 11 ноября

Таалатбек Масадыков отмечает, что очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.

Главы государств ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) на предстоящей сессии Совета коллективной безопасности 11 ноября могут решить вопрос о членстве Армении. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Эксперт ответил на вопрос о возможности выхода официальных властей из Еревана из соглашения. Специалист пояснил, что если тема будет внесена на рассмотрение Совета коллектива по безопасности, то решение может быть принято.

Вносит предложение обычно или страна-председатель, или другая страна. То есть глава государства, члены Совета коллектива безопасности. То, что де-факто происходит, можно считать статьей 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая означает, что когда членские взносы не уплачиваются и квотные должности не заполняются - права голоса нет. Таалатбек Масадыко, генсек ОДКБ

В ОДКБ пояснили, что сейчас Армения это не обсуждает. При этом представитель Армении еженедельно принимает участие на заседаниях постоянного совета, на котором находятся постоянные представители стран - членов ОДКБ. Представитель Армении слушает и, предположительно, рапортует о темах в свою столицу.

В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников.

Фото: Piter.tv