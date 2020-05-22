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Лукашенко предупредил о возможности голода в Белоруссии из-за падежа скота

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Он предупредил, что в противном случае "жрать будет нечего".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности голода в стране из-за падежа скота. Об этом он заявил на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

По словам главы государства, ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена. Он предупредил, что в противном случае "жрать будет нечего". Лукашенко добавил, что в местном сельском хозяйстве наблюдается бардак, а причина заключается в проблемах с дисциплиной.

Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил - все разрушится и упадет.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил поставить памятник корове.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, голод, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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