Следователи проверяют шахматный клуб после задержания его сооснователя.

В Петербурге задержали шахматного тренера по подозрению в развращении несовершеннолетних. По информации источника "Известий", речь идет о мальчиках в возрасте от 10 до 15 лет. Предполагаемые преступления могли происходить не только во время турниров в других городах и странах, но и в шахматном клубе, одним из сооснователей которого является сам тренер.

Как сообщил собеседник издания 19 ноября, поводом для обращения правоохранителей стало заявление родителя одного из учеников. Сейчас в клубе работают оперативники и следователи.

Шахматист по имени Данил, который встречался с тренером на соревнованиях, рассказал, что не был знаком с его личной жизнью. По словам мужчины, они пересекались на турнирах, здоровались, но близко не общались.

Данил вспомнил, что тот тренировал команду одного из районов Петербурга. В ней занимались около 20 детей в возрасте примерно до 16 лет. Сам собеседник издания тренировался в другом районе и не играл под руководством тренера, а лишь встречал его на соревнованиях. Последняя возможная встреча, по его воспоминаниям, состоялась на полуфинале чемпионата Санкт-Петербурга в начале 2026 года.

О каких-либо конфликтах тренера с родителями учеников или слухах о его поведении Данил не слышал. Он назвал информацию о задержании шокирующей.

Мужчина предположил, что тренер мог работать в шахматной школе Московского района, однако представители учреждения сообщили редакции, что тренер у них не трудоустроен. Контактов родителей его учеников у Данила также нет.

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Фото: Piter.TV