Мокрый снег и туман ожидаются в районах Ленинградской области.

В Ленинградской области 20 ноября прогнозируют облачную погоду с осадками. В большинстве районов временами будут идти небольшие дожди и мокрый снег, а в восточной части региона возможен снег. Местами ожидается туман.

В ночь на пятницу температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов.

Ветер будет южным, его скорость достигнет 2–7 м/с. На отдельных участках дорог местами образуется гололедица, поэтому водителям следует учитывать ухудшение дорожных условий.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV