В Петербурге завершили восстановление исторической усадьбы.

В Петербурге завершили основные реставрационные работы на территории Уткиной дачи. Специалисты восстановили главное здание усадьбы и служебный корпус, а также оборудовали все сооружения необходимыми инженерными коммуникациями. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Для будущих посетителей уже подготовили музейную экспозицию, включая мультимедийные материалы, и разработали экскурсионные маршруты. В постоянную выставку войдут скульптуры из Благовещенской усыпальницы, модели памятников, графические произведения и мемориальные доски.

Сейчас на территории усадьбы заканчивают благоустройство и укрепление берега. Озеленить пространство планируют весной 2027 года. Там высадят липы, дубы, рябины и кустарники. Перенести посадки пришлось из-за завершения подходящего сезона для таких работ в 2026 году.

Следующим этапом проекта станет открытие Уткиной дачи для посетителей.

Ранее на Piter.TV: в Александровском парке в Царском Селе отреставрировали мост XIX века.

Фото: Правительство Петербурга