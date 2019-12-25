Новый собственник раскрыл планы по развитию территории "Невской мануфактуры".

Группа компаний "КВС" стала новым собственником территории исторической "Невской мануфактуры" в Петербурге. Девелопер планирует преобразовать промышленный комплекс в жилой квартал бизнес-класса. Об этом сообщили в пресс-службе компании 19 ноября.

Проект предполагает реставрацию исторических зданий и строительство новых корпусов. Их объединят в единую архитектурную среду с современной инфраструктурой.

На территории комплекса планируют разместить 2 детских сада и школу, коммерческие помещения и объекты транспортной инфраструктуры. Также проект предусматривает благоустройство участка и создание общественных пространств.

Для "КВС" это станет вторым проектом редевелопмента и первым, в рамках которого бывшая историческая промышленная территория получит жилое назначение. Генеральный директор компании Сергей Ярошенко отметил, что девелопер намерен восстановить здания и вписать их в современную городскую среду.

Среди преимуществ участка он назвал расположение на берегу Невы, архитектурную ценность комплекса и видовые характеристики. По замыслу компании, после преобразования территория станет новым пространством для жизни.

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Фото: Piter.tv