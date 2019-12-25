В Ленобласти отремонтировали крыши 177 многоквартирных домов.

В Ленинградской области в 2026 году капитальный ремонт провели в 505 многоквартирных домах. Всего в рамках региональной программы выполнили 928 видов работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основное внимание уделили обновлению кровель. Их отремонтировали в 177 домах. Для плоских крыш Фонд капитального ремонта внедряет новые технологии с применением отечественных материалов. В частности, используют многослойную гидроизоляцию, а также утепление керамзитом и пеноплексом. Эти решения должны снизить риск протечек и увеличить срок службы конструкций.

Новые методы уже применяют в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском и Кировском районах.

Еще одним направлением стал ремонт фасадов. Работы выполнили более чем на 50 объектах. Кроме того, специалисты обновляли внутридомовые инженерные коммуникации.

Подготовка к капитальному ремонту в 2027 году уже началась. Для следующего этапа программы разработали 389 проектов, работа над документацией продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV