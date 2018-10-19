Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове. Об этом он заявил на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.
По его словам, корова кормила народ и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня. Президент подчеркнул, что животное должно содержаться в хороших условиях.
Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все