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Лукашенко предложил поставить памятник корове

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По его словам, животное должно содержаться в хороших условиях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове. Об этом он заявил на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

По его словам, корова кормила народ и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня. Президент подчеркнул, что животное должно содержаться в хороших условиях.

Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, корова, памятник, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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