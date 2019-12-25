Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

По его словам, в стране нужно кормить людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране невыгодно воевать. Об этом он рассказал на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области.

По его словам, в Белоруссии нужно кормить людей. Он подчеркнул, что спрос на продукты питания будет только возрастать, и стране нужны новые молочно-товарные комплексы.

Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото: Telegram / Пул Первого