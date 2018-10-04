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Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай

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Он подчеркнул, что взоры многих государств обращены в Пекин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай. Об этом он заявил на встрече  с председателем КНР Си Цзиньпином.

Белорусский лидер прибыл в Пекин с официальным визитом. Он подчеркнул, что взоры многих государств обращены в Китай. Также Лукашенко добавил, что Запад давит и на Белоруссию. В ходе встречи президент пригласил Си Цзиньпина посетить его страну.

Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии предложили хороший кусок в авиастроении и судостроении.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, запад, китай, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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