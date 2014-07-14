Лукашенко: Белоруссии предложили хороший кусок в авиастроении и судостроении

Президент поблагодарил Россию за помощь его стране в этих сферах.

Минску предложили хороший кусок в авиастроении и судостроении. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Глава республики поблагодарил Россию за помощь его стране в этих сферах. Он подчеркнул, что под Гомелем была ремонтная база, однако в ней "что-то порезали" и "сдали на металлолом". Также Лукашенко заявил о необходимости подумать о начале работ "с каких-то направлений".

Ранее Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку.

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