Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку

Глава Белоруссии напомнил об экономическом аспекте в торговле с Россией.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что на территории республики надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и своему государству, и соседнему - России. Соответствующей информацией иностранный политик поделился в Минске во время рабочей встречи с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Глава государства принял чиновника с докладом о проделанной работе. Он призвал белорусов помочь братьям-россиянам не в целях благотворительности, а за "приличные цены и деньги".

Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем.

Фото: Telegram / Пул Первого