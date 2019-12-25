Премьер Латвии заявил о невозможности запрета транзита зерна из России

Премьер подчеркнул, что намерен посетить Брюссель для обсуждения вопроса ограничения транзита зерна на уровне Европейского союза.

Литва не может обложить пошлинами или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию. Соответствующее заявление в эфире местного гостелерадио LSM сделал премьер-министр страны Андрис Кулбергс.

Главная проблема заключается в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Мы можем делать это при определенных условиях, но это означает конкретные риски. Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии

Глава национального правительства в прибалтийской стране уточнил, что российское зерно не включено в санкционные списки, потому что его покупателями выступают стратегические союзники официального Вильнюса. Речь идет конкретно о США, Швейцарии и Японии. Таким образом возможные ограничения транзита сельскохозяйственной продукции из Москвы могут обернуться судебными разбирательствами на общую сумму в 200-800 миллионов евро. Андрис Кулбергс подчеркнул, что Литва участвует в похожем деле на 12 миллиардов евро и, возможно, будет вынуждена будет заплатить около 450 миллионов евро по итогам данного процесса.

Латвийский дрон-разведчик курсировал вдоль границ России и Белоруссии.

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