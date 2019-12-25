Премьер Латвии заявил о невозможности запрета транзита зерна из России

Литва не может обложить пошлинами или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию. Соответствующее заявление в эфире местного гостелерадио LSM сделал премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
Главная проблема заключается в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Мы можем делать это при определенных условиях, но это означает конкретные риски.
Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии
Глава национального правительства в прибалтийской стране уточнил, что российское зерно не включено в санкционные списки, потому что его покупателями выступают стратегические союзники официального Вильнюса. Речь идет конкретно о США, Швейцарии и Японии. Таким образом возможные ограничения транзита сельскохозяйственной продукции из Москвы могут обернуться судебными разбирательствами на общую сумму в 200-800 миллионов евро. Андрис Кулбергс подчеркнул, что Литва участвует в похожем деле на 12 миллиардов евро и, возможно, будет вынуждена будет заплатить около 450 миллионов евро по итогам данного процесса.
Латвийский дрон-разведчик курсировал вдоль границ России и Белоруссии.
Фото:pxhere.com
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