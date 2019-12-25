Неопознанный объект упал в Латвии на фоне воздушной тревоги

Минобороны республики разыскивает объект в Балвском крае.

На территории Балвского края, расположенного в восточной части Латвии, упал "некий объект". Соответствующее заявление сделали местным журналистам представители пресс-службы министерства по обороне в прибалтийской республике. В профиль ном ведомстве пояснили, что ранее в Балвском и Людзском районах была объявлена воздушная угроза. Затем в воздух военнослужащие подняли натовские истребители. Дополнительно для защиты пространства специалисты задействовали беспилотники-перехватчики. Позже такую тревогу власти отменили.

Согласно первоначальной информации, объект упал в Балвском крае. Для уточнения местонахождения объекта и выяснения обстоятельств происшествия будут продолжены поисковые работы на земле. пресс-служба Минобороны Латвии

Напомним, что в странах Балтии на фоне боевых действий на украинской территории регулярно объявляют воздушную тревогу и поднимают военную авиацию. В марте 2026 года на территории Литвы упал и взорвался украинский дрон. Местные власти назвали данный БПЛА "заблудившимся".

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Фото: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье