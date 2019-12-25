Премьер Латвии отчитал телевидение за пост о кандидате на пост главы МИД

Андрис Кулбергс призвал СМИ не тиражировать непроверенную информацию.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отчитал местное государственное телевидение за пост в социальной сети с предположением о кандидате на место главы внешнеполитического ведомства. Иностранный чиновник из Прибалтики призвал СМИ не распространять непроверенную информацию. Эксперт добавил, что остается основным переговорщиком по формированию национального правительства, поэтому ожидает от государственного СМИ проверки слухов, которых в политической сфере всегда много.

Что именно вы здесь "проясняете"? Может быть, в следующий раз стоит прояснить все непосредственно со мной? Мой телефон работает, и обещаю - я отвечу. Иначе возникает странная ситуация: правительство формирую я, а о своих же "кандидатах" узнаю из эфира Латвийского телевидения. Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии

Премьер Латвии заявил о невозможности запрета транзита зерна из России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Andris Kulbergs (AS)