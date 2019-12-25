Латвийский дрон-разведчик курсировал вдоль границ России и Белоруссии

Прибалтийская страна запустила полет дрона Penguin C UAS.

Силовые структуры Латвии запустили разведывательный беспилотник, который двигается в районе, примыкающем к государственной границе с Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал собственный источник в отечественных авиадиспетчерских службах.

Беспилотник был запущен в окрестностях села Цибули, что в районе, примыкающем к границе с Россией, после чего аппарат проследовал параллельно границе и сейчас движется в районе границы с Белоруссией. источник СМИ

Эксперт заметил, что речь идет о беспилотнике Penguin C UAS. Данный дрон используется для обнаружения движущихся целей, наблюдения за пространством и сбора разведывательной информации. БПЛА курсирует на высоте около 1,2 километров вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации и авиации общего назначения. В том числе полет проводится и на малых высотах. Источник информации добавил, что запуск такого беспилотника с начала октября не является первым случаем подобного рода.

В Латвии заявили о попытке 20 человек пересечь границу со стороны Белоруссии.

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