По словам главы республики, заморозки в апреле-мае "сделали свое грязное дело".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем. Об этом он заявил на встрече с руководителями регионов.

По словам главы республики, заморозки в апреле-мае "сделали свое грязное дело" и нанесли ущерб посевам. При этом Лукашенко отметил, что ситуация сейчас не критическая. Он подчеркнул, что есть возможность получить еще большую урожайность по зерну.

Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о "золоте под ногами" в Белоруссии.

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