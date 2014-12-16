  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:49
53
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем

0 0

По словам главы республики, заморозки в апреле-мае "сделали свое грязное дело".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем. Об этом он заявил на встрече с руководителями регионов.

По словам главы республики, заморозки в апреле-мае "сделали свое грязное дело" и нанесли  ущерб посевам. При этом Лукашенко отметил, что ситуация сейчас не критическая. Он подчеркнул, что есть возможность получить еще большую урожайность по зерну.

Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о "золоте под ногами" в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, картофель, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии