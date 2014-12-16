Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем. Об этом он заявил на встрече с руководителями регионов.
По словам главы республики, заморозки в апреле-мае "сделали свое грязное дело" и нанесли ущерб посевам. При этом Лукашенко отметил, что ситуация сейчас не критическая. Он подчеркнул, что есть возможность получить еще большую урожайность по зерну.
Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко рассказал о "золоте под ногами" в Белоруссии.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все