Лукашенко рассказал о "золоте под ногами" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил возобновляемые и вторичные ресурсы с "золотом под ногами". Об этом он заявил на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.
Глава государства отметил, что в Белоруссии нет нефти и газа. По его словам, вторичными ресурсами в стране слабо занимаются, когда в той же Швейцарии "почти все перерабатывают". Лукашенко заявил о необходимости комплексно проанализировать работу правительства и исполкомов в данной сфере.
Ранее Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии.
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