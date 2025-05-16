Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии

По его словам, Москва и Минск значительно продвинулись в деле размещения на территории страны современного вооружения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о размещении ракетного комплекса "Орешник" в стране. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

По словам президента, Москва и Минск значительно продвинулись в деле размещения на территории Белоруссии самого современного вооружения. Лукашенко подчеркнул, что стороны очень активно работают над перспективными видами вооружений.

Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что белорусско-российские учения носят оборонительный характер.

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