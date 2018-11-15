Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер

Глава Белоруссии принял в Минске российского министра по обороне Андрея белоусова.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с российскими представителями военные учения, которые запланированы в том числе на территории республики, носят оборонительный характер. Соответствующими данными глава государства поделился с высокопоставленным гостем из Москвы. В Минске иностранный политик принял с официальным рабочим визитом министра по обороне РФ Андрея Белоусова. Он отметил, что решение по маневрам принято на высшем уровне Союзного государства.

Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

АлександрЛукашенко добавил, что белорусские военнослужащие готовы вылететь по плану на полигоны России и наоборот, принять у себя войска из соседней страны. Политик заметил, что в этом вопросе Кремль может не беспокоиться о проводимой подготовке. Он добавил, что как и на параде 9 мая в Москве, белорусские силы не будут смотреться хуже других элементов.

Лукашенко: Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность.

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