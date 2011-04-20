Лукашенко: Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность

Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность. Об этом заявил президент республики Александра Лукашенко во время награждения орденами и медалями представителей силового блока.
Глава государства назвал белорусских силовиков героями, о чьих подвигает публично не говорят. Он подчеркнул, что спустя "восемь мирных десятилетий" страну проверяют на прочность.
И люди в погонах постоянно на боевом посту. О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, герои.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте.
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