Лукашенко: Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность

Президент назвал белорусских силовиков героями, о чьих подвигает публично не говорят.

Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность. Об этом заявил президент республики Александра Лукашенко во время награждения орденами и медалями представителей силового блока.

Глава государства назвал белорусских силовиков героями, о чьих подвигает публично не говорят. Он подчеркнул, что спустя "восемь мирных десятилетий" страну проверяют на прочность.

И люди в погонах постоянно на боевом посту. О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, герои. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте.

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