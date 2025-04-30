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Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

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По словам президента Белоруссии вместо георгиевской ленты в стране на шествии используется лента в цветах национального флага.

Президент РФ Владимир Путин не стал спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о георгиевской ленте. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Волгограде.

Лукашенко отметил, что в стране проводится аналогичное "Бессмертному полку" шествие "Беларусь помнит". По его словам, вместо георгиевской ленты там используется лента в цветах национального флага. Президент подчеркнул, что белорусские власти не запрещают другие символы.

Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Лукашенко отправился в Волгоград на встречу с Путиным.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, георгиевская лента, президент белоруссии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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