Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

По словам президента Белоруссии вместо георгиевской ленты в стране на шествии используется лента в цветах национального флага.

Президент РФ Владимир Путин не стал спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о георгиевской ленте. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Волгограде.

Лукашенко отметил, что в стране проводится аналогичное "Бессмертному полку" шествие "Беларусь помнит". По его словам, вместо георгиевской ленты там используется лента в цветах национального флага. Президент подчеркнул, что белорусские власти не запрещают другие символы.

Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Лукашенко отправился в Волгоград на встречу с Путиным.

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