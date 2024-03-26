Лукашенко отправился в Волгоград на встречу с Путиным

Он примет участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Волгоград на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня, 29 апреля, Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом. Он примет участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Лукашенко возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Также президенты проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Ранее Лукашенко призвал прекратить стягивать людей в большие города.

Фото: Telegram / Пул Первого